Евросоюз признал украинские водительские удостоверения – но есть нюанс

С начала полномасштабной войны из Украины в страны ЕС выехало более 5 миллионов украинцев. Многие жители страны отправились в эвакуацию на личных автомобилях. Чтобы они могли свободно перемещаться по странам ЕС, Европарламент принял важное решение.

Вчера, 7 июля 2022 года, европейские депутаты поддержали соответствующий проект, который разрешает беженцам из Украины пользоваться национальными водительскими удостоверениями. «За» проголосовал 561 депутат. Против этого решения было всего шесть нардепов и пятеро воздержались.

Это нововведение приравнивает украинские водительские удостоверения к европейским. Поэтому граждане Украины, которые получили статус временной защиты могут свободно пользоваться ими для поездок по Европе.

В случае, если документ утерян, то его можно восстановить, предоставив при этом справку от украинских органов власти, а также справку о физическом и психическом здоровье. Для тех автомобилистов, которые намерены работать в странах ЕС водителями грузовиков или автобусов, нужно будет пройти специальные курсы и получит сертификат. При этом права менять также не нужно.