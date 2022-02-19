Новый Dacia Logan разогнали до скорости суперкара (видео)

Автомобиль разогнался до 184 км/ч

Бюджетный румынский седан Dacia Logan сложно назвать спортивным. Да, в новом поколении, которое было представлено в 2021 году, он стал более стильным и технологичным, а в его паспортных данных в строке «максимальная скорость» появилась цифра 186 км/ч.

Один из владельцев «народного автомобиля» решил проверить реальность этой характеристики. Поездку он записал на видео. В скоростной заезд отправился седана, оснащенный 1,0-литровым турбодвигателем мощностью 100 л.с., который сопряжен с 6-ступенчатой ​​механической КПП. Мотор может работать как на бензине, так и на сниженном газе.

Видео заезда, которое снято из кабины, опубликовали на YouTube-канале MM Automotive. Машина с легкостью ускоряется и хорошо поддерживает динамику довольно долгое время. Конечно после 140 км/ч она немного ухудшилась, но седан смог достигнуть отметки на одометре в 184 км/ч. Водитель не стал комментировать заезд и поведение автомобиля во время него. Вероятно, это сделано осознанно, чтобы каждый смог сам сделать выводы.