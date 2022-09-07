В России появилась новая автомобильная марка — Sollers

Какие автомобили планируют выпускать, не известно

Российская компания «Соллерс Авто» объявила о создании собственного автомобильного бренда — Sollers. Заявление об этом прозвучало в рамках проходящего в эти дни во Владивостоке экономического форума.

До этого момента единственной российской маркой в портфеле холдинга был УАЗ. Большую часть новых проектов планируют продвигать под брендом Sollers. Какие именно автомобили планируют выпускать под новой маркой, и когда ожидать первый, не уточняется.

В состав «Соллерс Авто» входят Ульяновский автомобильный и Заволжский моторный заводы. Также у холдинга есть совместные предприятия с Ford (заводы в Елабуге и Набережных Челнах), Mazda (завод во Владивостоке) и Isuzu (завод в Ульяновске).