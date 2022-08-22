Физические кнопки или сенсорные экраны – эксперты провели исследование

Дискуссии на предмет того, что все таки лучше в автомобилях – сенсорные экраны или физические кнопки, ведутся довольно давно. Эксперты снова и снова приводят доводы в пользу тех или иных органов управления системами. К обсуждения подключилась шведская компания Vi Bilägare.

Специалисты компании отдали предпочтение физическим кнопкам, заявив, что они проще в использовании. Такой вывод был сделан по результатам исследования, в рамках которого специалисты протестировали 11 авто с сенсорными экранами и Volvo V70 2005 года, управление системами которого осуществляется с помощью кнопок.

Эксперты просили водителей активировать подогрев сидений, менять температуру в салоне, включать радио и настраивать его на определенные станции, запускать антиобледенители, сбрасывать бортовой компьютер и опускать панель подсветки приборов на самый нижний уровень.

Для выполнения этих задач водителю Volvo V70 потребовалось 10 секунд. За это время автомобиль проехал 300 м на скорости 110 км/ч. Достичь примерно такого же показателя удалось только современным Volvo C40 и Dacia Sandero. Это говорит о том, что их экраны работают не так уж и плохо.

Хуже всего себя показал в этом испытании MG Marvel R. Для выполнения всех задач ему потребовалось 44,9 секунды. За это время он проехал 1,3 км. Также неудовлетворительный результат показали BMW iX и SEAT Leon. Если вывести средний показатель, то на всех машинах с мультимедийными системами с сенсорными экранами на выполнение необходимых задач потребовалось 24,7 с, что почти в 2,5 раза дольше, чем с безэкранной системой.