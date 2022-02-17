Renault окончательно простился с Duster

Модель первого поколения продержалась в строю 12 лет

Renault решила окончательно попрощаться с Duster, однако, это касается исключительно модели первого поколения. Ее производство на отдельных рынках завершилось в 2020 году, а европейская версия кроссовера сменила поколение в 2017-м. Автомобили первой генерации продолжали выпускать в Индии, но теперь и здесь жизненный цикл Дастер подошел к концу.

Завод Renault India остановил конвейер, а второе поколение модели марка выпускать не планирует. Причина такого решения кроется в спросе. На местном рынке представлены кроссовер Renault Kiger и вен Renault Triber, которые больше соответствуют запросам индийских покупателей.

В общей сложности модель продержалась в строю 12 лет. Ее начали выпускать в 2010 году под маркой Dacia. Компактный кроссовер собирали в ряде стран, включая Румынию, Колумбию и Индонезию.