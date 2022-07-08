Фонд «‎Маркус Фундейшн» закупил для ВСУ полсотни пикапов Toyota Hilux (фото)

Волонтеры продолжают обеспечивать бойцов Вооруженных сил Украины автомобилями. Если ранее они закупали машины в странах Евросоюза, то теперь начали искать их и на других континентах, в том числе и в Африке.

Например, фонду «‎Маркус Фундейшн» удалось приобрести для наших защитников 55 пикапов Toyota Hilux на сумму 20 миллионов гривен в Ливии. Они уже доставлены в порт Антверпен и в скором времени прибудут в Украину. Известно, что эти машины поступят на службу в 47 отдельный штурмовой полк ВСУ.

Представители фонда отметили, что прежде чем передать пикапы нашим защитникам, их перекрасят и оснастят необходимым оборудованием, чтобы они были максимально эффективны на передовой.

«Мое детское сердце дрожит от восторга, когда вижу на фото 55 пикапов, которые уже прибыли в Антверпен.

Это 55 пикапов Toyota Hilux, на которые вы собрали миллион евро за два дня. Для нашего подразделения… миллион баксов… за два дня… (Пошел плакать)», – написал Валерий Маркус на своей странице в Facebook.