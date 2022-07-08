В сети показали новый внедорожник SsangYong (фото)

Прошло меньше месяца с тех пор, как компания SsangYong представила свой новый кроссовер Torres. Не успела модель поступить в продажу, как в сети засветилась еще одна новинка – на этот раз внедорожник.

На данный момент известно, что автомобиль под индексом KR10 займет место ниже нового кроссовера и будет с ним унифицирован. Новинка выполнена в брутальном стиле «Powered by Toughness» и выглядит потрясающе. У внедорожника массивная решетка радиатора с ромбовидными элементами, оригинальная оптика, защитная пластина на бампере и атлетичный капот.

Корма на снимке не показана, но инсайдеры утверждают, что она выглядит не менее эффектно. Увы, точная дата дебюта и выхода на рынок новинки пока не названа. Вероятно, это произойдет до конца текущего года, так как компания стремиться выйти из кризиса и активно омолаживает свою линейку.