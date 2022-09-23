Tesla начала самую масштабную отзывную кампанию в истории
Американский производитель электромобилей Tesla объявил масштабный отзыв. Всего в рамках кампании намерены отозвать 1 097 762 электрокаров разных моделей.
Причиной отзыва стали сбои в работе функции реверсивного движения. При закрывании окон она может не сработать и прищемить пальцы водителю или пассажирам. Отсутствие реакции на препятствие повлечет за собой травмы. Для того, чтобы избежать проблем с Национальным управлением по безопасности дорожного движения США (NHTSA), и была начата эта кампания.
Правда, это будет не отзывная кампания в традиционном ее проявлении. В Tesla разработали специальное обновление программного обеспечения, которое будет передано по воздуху посредством программы over-the-air (OTA) и устранит этот дефект. Так что владельцам проблемных машин нужно будет просто загрузить его, не посещая при этом сервисный центр.
Под отзыв попали:
- Tesla Model S – произведенные в период с 19 января 2021 год по 16 сентября 2022 года;
- Tesla Model X – выпущенные с 12 февраля 2021 года по 16 сентября 2022 года;
- Tesla Model 3 – сошедшие с конвейера в период со 2 июля 2017 года по 14 сентября 2022 года;
- Tesla Model Y – выпущенные в период с 26 ноября 2019 года по 14 сентября 2022 года.