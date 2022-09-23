Tesla начала самую масштабную отзывную кампанию в истории

Американский производитель электромобилей Tesla объявил масштабный отзыв. Всего в рамках кампании намерены отозвать 1 097 762 электрокаров разных моделей.

Причиной отзыва стали сбои в работе функции реверсивного движения. При закрывании окон она может не сработать и прищемить пальцы водителю или пассажирам. Отсутствие реакции на препятствие повлечет за собой травмы. Для того, чтобы избежать проблем с Национальным управлением по безопасности дорожного движения США (NHTSA), и была начата эта кампания.

Правда, это будет не отзывная кампания в традиционном ее проявлении. В Tesla разработали специальное обновление программного обеспечения, которое будет передано по воздуху посредством программы over-the-air (OTA) и устранит этот дефект. Так что владельцам проблемных машин нужно будет просто загрузить его, не посещая при этом сервисный центр.

Под отзыв попали: