Ford уходит из России из-за военной агрессии против Украины

Продажи своих автомобилей в РФ приостановил целый ряд автоконцернов

Ford Motor прекратил работу в России из-за войны против Украины. Как говорится в официальном заявлении американского автоконцерна, эта мера вступает в силу незамедлительно.

«В связи со сложившейся ситуацией мы сегодня проинформировали наших партнеров по совместному предприятию, что приостанавливаем свою деятельность в России начиная с этого момента до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении.

Также поставки своих автомобилей в РФ прекратила компания BMW. Кроме того, баварская марка остановила производство на калининградском заводе «Автотор». В дальнейшем та же участь ждет и другие заводы компании.

«В связи с текущей геополитической ситуацией мы остановим наше местное производство и экспорт на российский рынок до дальнейшего уведомления», — цитирует заявление концерна The Wall Street Journal.

Ранее об прекращении продаж на российском рынке объявили Jaguar Land Rover и немецкий концерн Volkswagen, в который входят Audi, Skoda, Volkswagen, Porsche, Bentley, Lamborghini и Ducati. Также возможность остановки производства и поставок своих автомобилей в Россию рассматривает Mitsubishi Motors.