В Украине продлили сроки временного ввоза автомобилей

Тем автовладельцам, у которых срок обратного вывоза нерастаможенных транспортных средств с территории Украины был определен на 24 февраля 2022 года и позже, не стоит беспокоиться. Никакие штрафные санкции к ним применяться не будут.

Согласно Указу Президента Украины №64/2022 от 24 февраля 2022 года «О введении военного положения в Украине» с 05 часов 30 минут 24.02.2022 года в стране действует особое положение сроком на 30 суток. Поэтому в силу вступает та часть нормативных актов, в которых есть пометка «форс-мажор». Именно они предусматривают остановку или продление сроков временного ввоза легковых автомобилей.

В частности, таможенные органы будут руководствоваться ч. 2 ст. 14-1 Закона Украины от 02.12.1997 №671/97-BP «О торгово-промышленных палатах в Украине», четвертым абзацем ч.4 ст. 380 и первым абзацем ч. 4 ст. 108 Таможенного кодекса Украины.