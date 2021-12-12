Шестиместный суперброневик Gurkha выставили на продажу

За автомобиль предлагают 150 000 долларов, но это не окончательная стоимость

Канадский бронемобиль Terradyne Gurkha, который используется правоохранительными органами и вооруженными силами ряда стран, выставили на продажу. Стать владельцем шестиместного автомобиля может любой желающий. Все, что для этого нужно — принять участие в аукционе Collecting Cars. Сейчас за него дают 165 тысяч долларов. Однако, этот ценник не окончателен.

В основе Terradyne Gurkha — грузовой Ford F-550 XL. Броневик комплектуется 6,7-литровым турбированным дизельным двигателем, выдающим 400 л.с. В пару ему предусмотрена автоматическая коробка передач. В списке оснащения значатся амортизаторы Fox и лебедка WARN 16.5ti. В салоне — обилие кожи и алькантары.

Выставленный на продажу броневик далеко не нов. На одометре автомобиля значится цифра — 25 335 километров. Несмотря на это сейчас за него соперничают несколько покупателей. До конца аукциона осталось несколько часов. По всей вероятности, что за это время броневик существенно прибавит в цене.