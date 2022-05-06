Новости Фурам с топливом разрешили ездить в комендантский час – но не везде

Проблема с топливом наблюдается по всей территории Украины. Правительство пообещало решить вопрос с поставками в ближайшие дни. Для того, чтобы машины с горючим быстро доезжали до нужной точки, было принято важное решение.

Фурам разрешили передвижение в комендантский час и вне очереди на блокпостах. Пока с таким заявлением выступил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. Вероятно, в скором времени на аналогичный шаг пойдут и в других регионах страны.

«Ускоряем поставки горючего. Теперь машины, которые везут бензин, газ и дизельное топливо, будут в первую очередь проходить блокпосты. И могут двигаться по области даже в комендантский час», — написал Резниченко.