В Киеве под запрет могут попасть автомобили с громким выхлопом

Даже в столь сложное для Украины время некоторые автомобилисты продолжаю ездить на машинах с прямоточным выхлопом. Также часто на дорогах можно встретить и мотоциклы. Своим ревом они пугают людей и вызывают панику.

Депутаты Киевского городского совета (Ксения Семенова, Максим Нефедов и Евгения Кулеба) выступили с инициативой о запрете таких машин на время действия военного положения в стране. Они подготовили соответствующий проект решения, голосование по которому пройдет в ближайшее время.

Контроль за соблюдением нововведения возложен на сотрудников Национальной полиции. Нарушителей будут привлекать к ответственности по статье 182 КУоАП (нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов по защите населения от вредного воздействия шума или правил соблюдения тишины в населенных пунктах и общественных местах). Сумма штрафа варьируется от 85 до 255 грн, а в случае повторного привлечения – от 25 до 510 гривен.

«Ракетно-бомбовые удары, обстрелы, звуки сирен во время воздушных тревог – это все усилило наше восприятие звуков. В результате громкий звук от авто без выхлопных систем или с прямотоком часто является отрицательным триггером. Эти звуки напоминают людям применение боеприпасов, поэтому во время войны они пугают детей, взрослых и особенно беженцев, нашедших убежище в столице‎», – резюмировала Ксения Семенова.