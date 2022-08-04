Выпуск нового поколения Volkswagen Golf под угрозой

Volkswagen Golf является одним из самых популярных компактных автомобилей. Однако и он в ближайшее время может стать историей.

Как заявил генеральный директор VW Томас Шефер, выпуск следующего поколения модели под вопросом. Все дело в растущих затратах на разработку более экологичных двигателей внутреннего сгорания. Ведь они приведут к увеличению стоимости автомобиля, а значит он не сможет конкурировать на рынке и перестанет быть прибыльным. Окончательное решение пока еще не принято, но скорее всего девятой генерации у Golf не будет.

Томас Шефер отметил, что для восьмого поколения хетчбэка, которое дебютировало в 2019 году, подготовят масштабный плановый рестайлинг. Его проведут в 2023 или 2024 году, что позволит продлить жизненный цикл модели до 2028-го.

К этому времени электромобили завоюют еще большую часть рынка и станут значительно дешевле, поэтому и необходимости в следующем Фольксваген Гольф, вероятно, не будет. К тому же немецкая марка готовит четыре новых компактных электрокара, первый из которых выйдет на рынок в 2025 году. Речь идет о VW ID.2, стоимостью менее 25 000 евро.