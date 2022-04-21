Starlink стал доступен всем желающим

Скоростным спутниковым интернетом могут пользоваться все категории граждан Украины без исключения

20 апреля 2022 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК), разрешила использовать терминалы Starlink всем гражданам Украины и всем органам и предприятиям любой формы собственности. Этой новостью на своем канале в Telegram поделился министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«Как я и обещал, делаем быстрые шаги по полноценной легализации использования технологии Starlink в Украине. Только что НКЕК по инициативе Госспецсвязи приняла первое необходимое решение, которым предусмотрено на период действия режима военного времени использование абонентских спутниковых терминалов системы SpaceX Starlink разрешается всеми категориями пользователей», — написал Федоров.

Спутниковый интернет Starlink от американской компании SpaceX официально заработал в Украине 26 февраля. На сегодняшний это уже более 10 тысяч терминалов. В планах строительство наземной станции, а уже в ближайшее время — открытие официального представительства компании.