Новости Посмотрите на гоночный симулятор от экс-дизайнера Jaguar, Ford и Aston Martin

Старт поставок Prodrive Racing Simulator запланирован на конец 2022 года

Британская Prodrive представила «самый прекрасный в мире» гоночный симулятор — Prodrive Racing Simulator. Своим футуристичным обликом проект обязан экс-дизайнеру Jaguar Яну Каллуму, который также работал в Ford, TWR и Aston Martin.

Prodrive Racing представляет собой карбоновый монокок в каркасе из 16 слоев березы, покрытый глянцево-черным лаком. В профиль он чем-то напоминает утюг габаритами 3,3 х 0,8 х 1,35 метра. Благодаря абстрактному дизайну симулятор гармонично впишется в любой интерьер.

«Салон» укомплектован гоночным «ковшом» Cobra Nogaro Street, рулевым колесом Precision SIM, регулируемым блоком педалей и изогнутый 49-дюймовым дисплеем. Там же игровой компьютер с 12-гигабайтной видеокартой GeForce RTX, 16 ГБ оперативной памяти и установленным симулятором Assetto Corsa. В комплекте идут наушники Bowers & Wilkins PX7.

Стоит Prodrive Racing Simulator немалые, как для «игрушки» 46 тысяч долларов и это без учета налогом и стоимости доставки. В качестве бонуса предлагают тест-драйв, но для этого придется приехать в штаб-квартиру Prodrive в Великобритании. Старт поставок клиентам запланирован на конец 2022 года.