Украина получила 5000 терминалов Starlink

Из них 3667 единиц — безвозмездная помощь от американской компании SpaceX

В конце февраля Илон Маск, глава американской компании SpaceX, откликнулся на просьбу министра цифровой трансформации Михаила Федорова, как можно быстрее обеспечить Украине доступ к спутниковому интернету Starlink. Первая партия терминалов прибыла вечером 28 февраля.

По данным американского агентства по международному развитию (USAID), с начала войны Украина получила 5000 терминалов. Из них 3367 единиц на общую сумму 10 млн долларов — безвозмездная помощь от американской компании SpaceX, остальные 1333 единицы профинансировало правительство США.

Терминалы Starlink обеспечивают высокоскоростной интернет в городах по всей Украине, в том числе и в зоне военных действий. Украинцам компания SpaceX предоставляет услугу со стандартной абонплатой 99 долларов в месяц бесплатно. Starlink обеспечивает стабильной связью бойцов ВСУ и теробороны, органы местного самоуправления, медицинские учреждения и объекты критической инфраструктуры. В конце марта регуляторные органы нормировали использование интернета Starlink мобильными операторами.

На данный момент сигнал идет через станции в Польше, Литве и Турции. После войны наземную станцию планируют построить в Украине.