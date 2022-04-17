Германия отметила все ограничения для украинских перевозчиков

Германия присоединилась к ряду стран Европейского Союза (Румынии, Венгрии, Италии, Латвии, Эстонии, Болгарии, Турции, Австрии и т.д.) и разрешила украинским автоперевозчикам осуществлять двусторонние и транзитные перевозки на безразрешительной основе.

По данным Министерства инфраструктуры, норма уже вступила в силу и будет действовать до 30 июня 2022 года. Теперь все перевозки по территории страны можно осуществлять без каких-либо разрешений.