Главный претендент на титул «Автомобиля Года 2022» и будущий победитель номинации «Лучшее соотношение цена/качество» - чем будет удивлять Бренд CITROЁN

Во всеукраинской акции «Автомобиль года в Украине 2022» принимают участие сразу две модели Бренда CITROЁN, каждая из которых достойна не только победы, но и максимального внимания покупателей.

Новое поколение кросс-хэтчбека CITROЁN С4 является главным претендентом на победу в абсолюте и титул лучшего «Автомобиля года» в Украине .

Обновленный кроссовер CITROЁN C 3 Aircross привлекает веселым нравом и отличным оснащением – идеальный вариант победителя в зачете «цена/качество».

Бренд CITROЁN предлагает покупателям не только уникальные автомобили, но и абсолютно уникальное мировоззрение: многочисленные онлайн-сервисы, программы финансирования покупки, фиксированная стоимость ТО, просмотр онлайн-склада автомобилей в Украине, и многое другое.

Автомобили CITROЁN – это в первую очередь комфорт во всем, начиная от выбора автомобиля, продолжая его покупкой, и заканчивая дальнейшей эксплуатацией. Каждая модель Бренда заслуживает отдельного внимания, ведь предлагает массу полезных функций, без который сложно представить современный автомобиль. И именно такое внимание к деталям делает автомобили CITROЁN «народными любимцами» в Украине: стильные, комфортные, доступные. И сегодня пришло время доказать свою преданность Бренду и отдать свой голос за Лучших во всеукраинской премии «Автомобиль Года 2022 в Украине».

Прежде всего, следует отметить кросс-хэтчбек CITROЁN C4 нового поколения, который без преувеличения является главным претендентом на титул «Лучшего Автомобиля Года 2022 в Украине»! Ведь в этой новинке переплелись все лучшие особенности Бренда CITROЁN: яркий и самобытный дизайн, комфортная подвеска, удобный и просторный салон, экономичные турбодизели и мощные бензиновые моторы. Его особенностью является увеличенный клиренс – аж 200 мм, что уникально для класса С-хэтч. Ведь вместе с CITROЁN С4 вы получаете 2 в 1 – внешние габариты хэтчбека и отменная вместительность в салоне, при этом дорожный просвет как у настоящего кроссовера – перед вами истинный искатель приключений. Если вы считаете, что именно новый кросс-хэтч CITROЁN С4 заслуживает победу в абсолюте, то достаточно лишь проголосовать за данный автомобиль на сайте акции «Автомобиль года в Украине» .

Вторым претендентом на победу является обновленный кроссовер CITROЁN C3 Aircross . Автомобиль уже хорошо знаком украинским покупателям, многочисленные клиенты оценили его просторный и удобный салон с широкими возможностями трансформации, экономичный турбодизель и мягкую подвеску. А недавнее обновление принесло кроссоверу новое «лицо»: более уверенное и «мужественное», с крупными горизонтальными фарами и широкой решеткой радиатора. Также обновление принесло и видоизмененный салон: теперь с увеличенным дисплеем и новыми вариантами отделки. Вместе с тем, кроссовер сохранил свои прежние преимущества: отменную практичность, хороший простор салона, экономичность и доступный прайс. А потому, он может уверенно претендовать на победе в зачете «цена/качество». Согласны? Тогда поддержите и проголосуйте за этот автомобиль .

Будьте уверены: даже на расстоянии – CITROЁN всегда остается с вами и заботится о вашем комфорте. Бренд предлагает широкий спектр услуг, которые доступны новым и существующим владельцам автомобилей CITROЁN в режиме «онлайн», не выходя из дома. Вы можете:

– создать в конфигураторе желаемый «автомобиль мечты» – https :// www . citroen . ua / configurator /

– заказать машину, которая уже находится на складах в Украине – https :// cars . citroen . ua /

– записаться на ТО теперь можно также в режиме «онлайн» – https :// info . citroen . ua / service /

– установить фирменное приложение My CITRO Ё N , которое позволяет контролировать свои поездки и расход топлива, отслеживать важную информацию об автомобиле, следить за новостями Бренда, проверять периодичность ТО и записаться на сервис в случае необходимости.

Таким образом, Бренд CITROЁN всегда дает своим клиентам самое лучшее – начиная от автомобилей, продолжая выгодным финансированием, заканчивая массой дополнительных услуг. Вливайтесь в «семью» CITROЁN и получайте максимум преимуществ от Бренда!

Детальная информация о CITROЁN – на сайте www.citroen.ua .

Справка о компании:

Официальное представительство CITROЁN в Украине начало свою операционную деятельность в июне 2010 года. Главная цель представительства – привнесение европейской культуры продаж и обслуживания автомобилей CITROЁN. Линейка автомобилей CITROЁN в Украине представляет широкий модельный ряд: Новый компактный хэтчбек CITROЁN C3, SUV CITROЁN C3 Aircross, SUV CITROЁN C5 Aircross, седан CITROЁN C-Elysée, вместительный минивэн CITROЁN SpaceTourer и пассажирский универсальный CITROЁN Berlingo. Кроме того: пассажирские и коммерческие CITROЁN Jumpy, CITROЁN Jumper и CITROЁN Berlingo.

Бренд CITROЁN

Как международный автомобильный бренд, который находится в центре массового рынка, CITROЁN культивирует смелость и творчество с 1919 года. Выделяясь своим дизайном и обеспечивая ценное ощущение «домашнего уюта» благодаря высокому уровню комфорта и передовым технологиям, автомобили CITROЁN, к примеру, C3 или современный SUV C5 Aircross, привносят свежий «ветер перемен» в автомобильный мир. Бренд популярен благодаря своему подходу к работе: главным источником вдохновения для Марки являются реальные люди, их образ жизни. Это нашло свое отражение в фирменно девизе компании: Inspired By You («Вдохновленный вами»). Располагая сетью из 10 000 дилерский центров и СТО в порядка 90 стран мира, CITROЁN реализовал в 2019 году 1 млн. автомобилей. Бренд является обладателем восьми чемпионских титулов в мировом раллийном чемпионате FIA WRC (World Rally Championship) и трех подряд чемпионских титулов в мировых кузовных гонках FIA WTCC (World Touring Car Championship).

Официальный сайт: www.citroen.com / www.citroen.ua

Глобальный пресс-сайт: http://int-media.citroen.com/

Горячая линия CITROЁN: 0-800-502-200

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