Как подготовить тормоза к зиме

В том, что тормозам зимой достается немало испытаний, сомнений быть не может. И не только потому, что половина компонентов тормозной системы всю зиму купается в воде, снегу и соляном растворе. Как сделать, чтобы тормоза не подвели зимой, нам рассказали эксперты сети СТО Бош Авто Сервис Украина.

С одной стороны, зимой тормозами мы пользуемся и реже, и аккуратнее – скользкая дорога к этому принуждает. Но как раз на фоне скользкой дороги требования к адекватности тормозов возрастают многократно – цена малейшей неисправности слишком велика.

Понятно, что отказ тормозной системы – неисправность катастрофическая, но зимой не меньше неприятностей может доставить «мелочь», которая остается незаметной летом. Например, неравномерное, с задержкой или с разным усилием, срабатывание тормозных механизмов на разных колесах – очень опасная неполадка. Из-за нее машину на скользкой дороге может развернуть, закрутить, выбросить на тротуар или на встречную полосу.

Более того, зимой тормоза могут спровоцировать аварию в моменты, когда водитель совсем не касается педали. И при этом истинный виновник скорее всего так и останется неназванным, а причиной выноса машины на обочину или на «встречку» посчитают скользкую дорогу. Дорога действительно будет скользкой, но катящуюся накатом машину не развернуло бы на ней, если бы одно из колес не подтормаживалось из-за зависающих на ржавчине колодок. На чистом асфальте это практически незаметно, а на скользком – как сказано выше.

Итак, что нужно проверить в тормозах накануне зимы:

– Состояние тормозных механизмов. От чистоты направляющих колодок дисковых тормозов зависит синхронность их срабатывания по колесам. Ход колодок – всего лишь несколько миллиметров, а вместо оттяжной пружины колодки возвращаются в исходное положение за счет упругости резиновых манжет. Поэтому малейшее загрязнение ограничивает подвижность колодки – она или запаздывает со срабатыванием, или остается в полуприжатом к диску положении. Загрязнение и коррозия направляющих часто происходят из-за разрушения пыльников, поэтому видимые повреждение на них должны стать поводом для более серьезного изучения узла.

– Состояние трубок гидропривода. У многих современных машин трубки гидропривода обычно изготовлены из стали, и после 10 лет эксплуатации можно ожидать их коррозии с последующей разгерметизацией. Если трубки уже начали коррозировать, в зимних условиях ржавчина очень быстро «догрызет» их до сквозных отверстий – причем для беды хватит и одной небольшой дырочки. Чтобы педаль не провалилась при очередном торможении и машина не осталась без тормозов, старые трубки лучше заменить превентивно.

– Внешний вид датчиков ABS. На автомобилях «в возрасте» теряют эффективность уплотнения разъемов датчиков, расположенных у колес, да и сами провода иногда могут пострадать. Если разъем датчика потрескался, имеет следы коррозии, сместился с крепления – это повод изучить состояние его контактов повнимательней. В зимних условиях мелкие повреждения могут прогрессировать, поэтому лучше исправить неполадки заранее.

– Затяжка колесных болтов. Мало кто из водителей знает, что неправильная затяжка болтов или гаек крепления колес – неравномерная или с чрезмерным усилием – влияет на работу тормозов. В результате таких неправильных действий шиномонтажника тормозной диск или барабан могут незначительно деформироваться, и колодки будут соприкасаться с ним нештатно. Поэтому важно переобувать машину в зимнюю резину в мастерской как минимум с адекватными сотрудниками, которые не будут безжалостно закручивать ваши колесные болты ударным гайковертом.

Универсальный рецепт

Учитывая сложность современных тормозных систем, ремонтировать и обслуживать их нужно на СТО с хорошим оснащением и грамотным персоналом. Ведь в современные тормоза с ABS, ESP и другими системами безопасности нужно не только правильно установить новые детали, но и потом прокачать их на специальном оборудовании, а также «согласовать» эту работу с центральным блоком управления автомобиля.

В этом плане можно рекомендовать сетевые мастерские с хорошей репутацией типа Бош Авто Сервис, на любой из которых, независимо от региона размещения, можно получить гарантировано качественные запчасти и услуги по установке.

Что касается запчастей для тормозной системы, очень желательно, чтобы работающие в паре детали соответствовали друг другу. Например, конструкторы компонентов для тормозов «настраивают» все узлы так, чтобы найти наиболее выгодное сочетание основных параметров – эффективности, долговечности и комфортности. Поэтому эксперты тормозного подразделения Bosch рекомендуют покупать для ремонта автомобиля колодки, диски и цилиндры гидропривода от одного производителя.

В противном случае сложно гарантировать, что, к примеру, диски выдержат от замены до замены три комплекта колодок, что жидкость в цилиндрах не закипит уже после трех-четырех оттормаживаний или что каждое замедление не будет сопровождаться истошным визгом. Имеют значение геометрия деталей, совместимость их материалов и взаимодействие со смазками и рабочей жидкостью.

Не только зимой

Вообще состояние видимых частей тормозной системы нужно проверять не только накануне зимы. Делать это стоит каждый раз при обращении на СТО, когда механик получает доступ к машине снизу, ведь в этой системе достаточно ответственных компонентов, которые требуют контроля. Предупредить проблему всегда проще и дешевле, чем устранять потом ее последствия. Тем более, когда речь идет о тормозах, цену халатности не всегда можно выразить деньгами.