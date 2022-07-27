Главу Volkswagen Group отправили в отставку – в чем причина

Концерн Volkswagen Group провел экстренную замену главного исполнительного директора. Герберт Дисс, который ранее занимал эту должность, был отправлен в отставку.

Такое решение обосновали тем, что бывший руководитель допустил задержки в разработке программного обеспечения, что в свою очередь привело к серьезным отсрочкам выпуска новых моделей электромобилей марок Porsche, Audi и Bentley. Также это сказалось на своевременном дебюте следующих представителей семейства VW ID.

К тому же в компании отметили тот факт, что из-за неслаженных действий Дисса владельцам электрокаров Volkswagen приходилось обращаться к дилерам, чтобы обновить программное обеспечение. Хотя это должно было проходить по беспроводной сети. Кроме того, бывший руководитель концерна очень жестко вел себя с подчиненными, что привело к потере лучших кадров и систематическим конфликтам с профсоюзами.

Несмотря на то, что Дисса отстранили от работы сейчас, фактически он покинет пост 1 сентября этого года. Новым главным исполнительным директором Volkswagen Group станет Оливер Блюм, который в настоящее время является генеральным директором бренда Porsche.