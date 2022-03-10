Сервис заработает в 20 городах Украины

Сервис доставки Glovo возобновляет работу в Украине после двухнедельного перерыва. Пока компания будет работать в 20 городах Украины, включая Киев. Курьеры Glovo будут доставлять товары первой необходимости (продукты, лекарства и т.п.).

«Задача компании — оказывать гуманитарную помощь и предлагать необходимую логистику тем, кто в ней нуждается, связывая клиентов и курьеров с ресторанами-партнерами, аптеками, продуктовыми магазинами и неправительственными организациями», — говорится в официальном заявлении.

На прошлой неделе сервис начал работать в городах Западной Украины и отдельных районах Киева. За это время доставлено около 10 000 заказов. Работают около 1000 магазинов и более 700 курьеров.

«Glovo не ищет и не будет получать никакой финансовой выгоды от этих услуг в Украине и отказывается от комиссий и платы за доставку партнерам, НКО и аптекам. Кроме того, несмотря на то, что все сборы пользователей за доставку остаются, они будут пожертвованы через украинскую неправительственную организацию Come Back Alive, стремящейся поддержать украинское общество», — говорится в официальном сообщении сервиса.

Для обеспечения безопасности пользователей, курьеров и партнеров Glovo внедрила дополнительные меры безопасности и протоколы. Все курьеры сервиса застрахованы местной и глобальной страховкой, а активным курьерам адаптируют компенсацию, чтобы они могли содержать свои семьи. В случае атак Glovo немедленно прекратит работу, и все курьеры будут обязаны соблюдать необходимые протоколы безопасности. Часы работы сервиса зависят от условий конкретного населенного пункта. В Киев — с 10:00 до 18:00.