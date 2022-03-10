При попытке выезда из Украины было конфисковано 25 белорусских фур

Белоруссия поддерживает агрессию Российской Федерации против Украины. Поэтому она на законных основаниях считается соучастником военных действий, направленных против украинского народа. В результате ее активы также подпадают под санкции союзников, а имущество, находящееся на территории нашей страны, подлежит конфискации.

Именно так и произошло с 25 грузовиками, принадлежащими белорусской компании. Сотрудники пункта пропуска «Яготин» на украинско-польской границе остановили колону фур при попытке выезда и отправили ее в отстойник. Затем машины передали местным водителям, а агрессоры получили бумагу о конфискации. Теперь эти автомобили будут работать в интересах украинской армии.

Несколькими днями ранее, но уже на Буковине, таможенники конфисковали три грузовых автомобиля, которые принадлежали российским компаниям. По решению Черновицкой областной военной администрации, эти фуры будут задействованы в перевозке гуманитарной помощи в прифронтовые города и поселки Украины.