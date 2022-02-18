Грамотный выбор мотора для лодки: на что стоит обратить внимание

Вопросом: «Как подобрать оптимальный вариант мотора для лодки?» достаточно часто задается и любой заядлый рыбак, и обычный любитель водных перемещений на плавсредстве. От грамотного выбора зависит не только скорость передвижения по воде, но также и частота проведения ремонтных работ. Подбор оптимально подходящего лодочного двигателя https://kapitan.ua/category/lodochnye-motory/ и должное своевременное обслуживание, позволят весьма продолжительное время качественно, без лишних хлопот использовать свое плавательное средство.

Ключевые характеристики моторов

В первую очередь, перед тем, как окончательно остановиться на выборе конкретной модели лодочного мотора, необходимо определиться, какими эксплуатационными параметрами он должен обладать. К главным характеристикам двигателей для лодок относят:

Мощность агрегата. Определяется в лошадиных силах. От этого зависит с какой скоростью и какой величины лодку/катер может перемещать мотор.

Габаритные размеры и вес двигателя – немаловажный показатель, поскольку лодки производятся самых различных параметров.

Тип мотора. Выделяют электро- или бензиновые двух и четырехтактные.

Длина дейдвуда. Обозначает расстояние до винта, который по размерам должен подходить к лодке.

Способ управления.

Помимо вышеперечисленного, при выборе следует брать во внимание и фирму-производителя, поскольку на рынке нередко встречаются бренды, которые выпускают сомнительного качества дешевые варианты моторов.

Какая мощность двигателя наилучше подходит для разных лодок

Моторы с показателем мощности, превышающим 20 л.с., часто ставят на цельнометаллические лодки, небольшие яхты и катамараны. На плавсредствах с такими двигателями можно преодолевать большие расстояния, перемещаться с достаточно большой скоростью и кататься на водных лыжах. Они расходуют много горючего и на них затруднительно передвигаться на маленьком скоростном режиме, к примеру, при троллинге – способе рыболовли с движущегося судна.

Двигатели с мощностью в пределах 8-15 л.с. ставят на лодки длиной от 3 метров до 3,6. Они оптимально подходят для относительно быстрого, многодневного и экономичного перемещения по большим рекам/озерам. Вес таких моторов варьируется в диапазоне 30-35 кг. Моторы с показателем мощности свыше 10 л.с. подлежат регистрации в ГИМС.

На плавсредствах с мотором 2-6 л.с. весьма удобно передвигаться по тихим рекам и небольшим озерам, а также можно рыбачить на берегу морей либо больших озер. Подобные моторы легкие, по стоимости недорогие и для них не требуется наличие специального разрешения.

Зависимость между мощностью мотора для лодки и ее длиной прямопропорциональная. Чем лодка длиннее, тем большей мощности мотор для нее потребуется.

Значение прочих параметров при выборе мотора

Тип двигателя

Электродвигатели не имеют мощности. Они не подходят для дальнего и продолжительного плавания. По этой причине, их лучше выбирать тем рыбакам, которым скорость не важна. Такие модели идеальны для рыболовли в местах, не отдаленных от берега, для неспешных водных прогулок, а также для плавания на небольших водохранилищах и заповедниках.

Бензиновые моторы бывают двух типов: 2- и 4-тактные. Первые отличаются простотой обслуживания, хорошей динамикой, небольшим весом, но высоким потреблением топлива. Вторые же характеризуются низким уровнем шума и экономным топливным расходом.

Способ управления агрегатом

Управление мотором лодки реализуется посредством румпеля или дистанционным вариантом (рулевой консолью). Также бывают комбинированные виды приводов, что сочетают в себе сразу два этих способа.

Румпель конструкционно выполнен в виде рычага и характеризуется простотой, функциональностью. На нем расположена ручка дросселя, благодаря которой выполняется регулирование подачи топлива, а также кнопка остановки мотора. Кроме этого, румпель применяется для выбора направления перемещения судна. Эксплуатируется на моделях судов с установленными моторами малой/средней мощности.

Дистанционные же системы управления монтируются преимущественно на дорогостоящих лодках и катерах. Это практичные приспособления, ощутимо повышающие уровень комфорта и безопасность управления.

Оптимальная длина ноги двигателя

Это расстояние между антикавитационной плитой двигателя, что находится под гребным винтом, и местным креплением мотора. Такая длина должна почти соответствовать высоте транца лодки (допустимо отклонение строго до 10 см в большую сторону). Антикавитационная плита должна быть размещена на уровне судна либо ниже максимум на 10см. В случае, если она будет углублена больше или установлена выше лодочного дна, это чревато последствиями.

Подбор надежного лодочного мотора – дело довольно ответственное, так как от него зависит успех вашей водной поездки либо же рыбалки и получение удовольствия от отдыха. На сайте kapitan.ua представлен широкий перечень высококачественных моделей моторов для лодок, приобретая которые, вы гарантированно надолго забудете о тратах на новый двигатель.