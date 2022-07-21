Хакеры помогут владельцам BMW разблокировать платные опции
BMW предлагает большое количество дополнительных опций для своих автомобилей, но все они доступны за доплату. Причем число опций, которые можно получить только по подписке, с каждым годом растет. К ним начали присоединяться и те, что ранее предоставлялись бесплатно.
Например, недавно компания заявила, что функция подогрева сидений в автомобилях станет платной и для владельцев она обойдется в 18 долларов в месяц. Конечно такой шаг возмутил владельцев машин немецкой марки. Решить вопрос предложили программисты из Bimmer Tech. Они пообещали отключить надоедливые уведомления и удалить нежелательные программы, которые и блокируют доступ к опции.
Сомнений, что у них это получится сделать, нет. Компания Bimmer Tech довольно долго занимается этой спецификой и ее специалисты уже разблокировали множество опций, которые были доступны только по подписке.
«Мы всегда прислушиваемся к нашим клиентам и находим способы предложить функции, которые они ищут. Пока BMW позволяет активировать подогрев сидений только за доплату, мы поможем сделать эту опцию бесплатной с помощью аппаратной модификации. С нами водитель всегда может получить то, что хочет», – заявил специалист по контент-маркетингу в Bimmer Tech Пол Смит.