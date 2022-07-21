Подключается автоматически: Ford представил новую зарядную станцию для электрокаров

Ford разработал роботизированную зарядную станцию для электромобилей. Ее особенность заключается в том, что подключение к розетке и запуск самого процесса зарядки подключается автоматически, без участия водителя.

Для управления такой зарядной станцией владельцу электрокара нужно просто иметь при себе смартфон с установленной специальной программой. Именно через нее и осуществляется управление всем процессом. Робот был разработан с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями, которым покидать электромобиль для его зарядки крайне сложно.

На данный момент роботизированная зарядная станция представлена в качестве концепта. Для того, чтобы стать серийной, необходимо провести еще серию испытаний в реальных условиях. Однако руководство Ford не намерено затягивать процесс и постарается реализовать свою инновацию максимально оперативно.

В компании отметили, что такие зарядные станции в будущем будут устанавливать на парковках, стоянках и в домах водителей-инвалидов, в собственности которых находятся электрокары.