Honda озвучила план электрификации бренда

К 2030 году электрическая линейка марки будет насчитывать около 30 моделей

Honda Motor стала первым японским автопроизводителем, официально заявившим о прекращении продаж бензиновых автомобилей. Как уже говорили в июне 2021 года, «бензиновая эра» для компании завершится в 2040 году.

Конкретные цели японской марки по переходу на электромобили стали известны только сейчас. В течение следующего десятилетия Honda намерена потратит на развитие электромобилей 40 миллиардов долларов, а к 2030 году четыре из десяти моделей марки будут электрическими, то есть более 30 единиц. Официально заявленный плановый годовой объем производства электромобилей — более 2 миллионов единиц.

Также в планах разработка собственных твердотельных аккумуляторов. С конца десятилетия ими будут комплектовать электромобили марки. До этого момента планируют использовать литий-ионные батареи General Motors Co., Contemporary Amperex Technology Co. и Envision AESC.