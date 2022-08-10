Названы любимые цвета украинских автомобилистов

Большинство украинцев отдают предпочтение практичному серому цвету

Головной сервисный центр МВД опубликовал статистику популярных цветов автомобилей 2022 года. Чаще всего украинцы выбирают серый. В общей сложности с начала года зарегистрировано 142 301 ед. серых или серебристых автомобилей.

На втором месте оказались автомобили черного цвета. В январе-июле таких было 88 671 ед. Далее следуют белые. Цвету совершенства отдали предпочтение 55 650 украинцев.

Еще 45 604 автомобилиста выбрали синий, хотя визуально синих автомобилей не так уж много на украинских дорогах.

Свой рейтинг ГСЦ ВМД Украины дополнил следующим пожеланием: «Цвет, конечно, важен, но мы за внутреннее наполнение. Будь человеком за рулем любого автомобиля». И с этим сложно не согласиться.