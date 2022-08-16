Infiniti Q60 снимут с производства и без равноценной замены

Последнее купе этой модели сойдет с конвейера до конца 2022 года

Infiniti намерена сосредоточится на кроссоверах и электромобилях. Первой жертвой такого решения станет двухдверное спортивное купе Infiniti Q60. Концепт «двухдверки», ставшей преемником купе Infiniti G, дебютировал на Североамериканском международном автосалоне (NAIAS) 2015 года. Годом позже там же в Детройте дебютировала серийная версия купе. На рынке оно появилось в качестве модели 2017 года.

После завершения производства Infiniti Q60 единственной легковой моделью в линейке марки останется седан Q50. Он вышел на рынок в 2013 году и за это время практически не изменялся, если не считать небольших обновлений.

Что касается линейки электромобилей, то первый «батарейный» Infiniti выйдет в середине десятилетия. Уже известно, что технически он будет близок к QX60. На рынке ему предстоит конкурировать с Lexus RX и Mercedes-Benz GLE. Производство первого электромобиля бренда наладят в Миссури, США.

В тот же период появится новый кроссовер, анонсированный японской маркой в начале этого года. В модельной линейке Infiniti он займет ступень между QX50 и QX60.