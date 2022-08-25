Виски Macallan разолью в горизонтальную бутылку от Bentley

В продаже он появится в 2023 году, но тираж и стоимость не озвучивается

Bentley и шотландская винокурня Macallan выпустят односолодовый виски Horizon. Его разольют в горизонтальную бутылку, созданную дизайнерами Bentley.

Необычная тара изготовлена исключительно из перерабатываемых материалов. Предположительно – из отходов, возникающих при производстве автомобилей бренда. В частности, стекла, алюминия и кожи шотландских коров. Как утверждают в Bentley, в процессе своей жизнедеятельности они выделяют в атмосферу минимальное количество углекислого газа.

Бутылка декорирована натуральной древесиной, остающейся после отделки автомобилей. Также с этой целью используют куски от бочек из-под виски.

В продаже виски The Macallan Horizon появится в 2023 году. Стоимость напитка и размер партии не сообщаются. Дешевым он точно не будет.

О сотрудничестве с винокурней Macallan британская марка объявила в июле прошлого года. Компании объединяет общая цель — достичь углеродной нейтральности к 2023 году. Так к 2025 году известный во всем мире производитель элитного виски планирует использовать в производственно-сбытовой цепочке исключительно электромобили. Основной целью сотрудничества компании видят «создание тщательно подобранного клиентского опыта и совместные мероприятия».