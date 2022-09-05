Идеален для ВСУ: INKAS показала бронированный Toyota Hilux

Канадская компания INKAS, которая специализируется на бронировании машин, представила защищенный пикап Toyota Hilux. Благодаря броне уровня CEN BR6 он может защитить от обстрела из стрелкового оружия калибра 7,62 мм и одновременного подрыва двух гранат.

Внешне бронированный пикап практически невозможно отличить от базового. Выдать его могут разве что только пуленепробиваемые стекла. Помимо защиты салона, специалисты компании также интегрировали листы брони в моторный отсек, днище и даже грузовой отсек. Колеса обули в непробиваемые шины.

Силовой агрегат защищенного Toyota Hilux менять не стали. В движение его приводит 2,8-литровый рядный четырехцилиндровый двигатель мощностью 200 л.с., который сопряжен с автоматической коробкой передач и системой полного привода. Доработке подлежит как двухдверная, так и четырехдверная версии пикапа.