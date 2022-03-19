Импортозамещение по-русски — в РФ планируют снизить эконормы для автотранспорта

Снижением норм вредных выбросов решили компенсировать нехватку импортных комплектующих

В России судорожно ищут способы удержать на плаву умирающую экономику. Санкции Европейского Союза, США и ряда других стран нанесли существенный удар по всем отраслям. В частности, с серьезными проблемами столкнулось автопроизводство, напрямую зависящее от поставок импортных комплектующих.

В конце февраля остановился конвейер СП Daimler Kamaz Rus, поскольку немецкая компания Daimler Truck приостановила совместную работу с КамАЗом из-за военной агрессии в Украине. По той же причине российский концерн остался без американских двигателей Cummins и немецких коробок передач ZF и топливных систем Bosch.

Ими комплектовали грузовики семейства К3, так называемой «классической линейки», которые завод в Набережных Челнах выпускал с 1995 года. Что касается нового семейства К5, то речь о нем вообще не идет. Все импортные комплектующие планируют заменить российскими аналогами. Но, по всей вероятности, такая замена скажется на уровне вредных выбросов грузовиков.

По действующим нормам, все выпускаемые на российский рынок транспортные средства должны соответствовать «Евро-5» или выше, но в РФ задумались над снижением требований к выбросам. Этот «люфт» россияне планируют использовать для «внедрения решений по импортозамещению» части комплектующих, обеспечивающих соответствие техники «Евро-5».

При этом сами производители автокомпонентов сомневаются, что им удастся быстро наладить производство продукции, соответствующей таким эконормам. В лучшем случае это займет около года и будет стоить около 1 млн евро.