В Мариуполе обнаружили почти целую Tesla Model 3 (видео)

С первого дня войны российские оккупанты ведут массированный обстрел Мариуполя. В городе нет ни одного здания, которое бы не подверглось вражеским атакам. Среди руин на одной из улиц местный житель заметил ярко-красную Tesla Model 3.

Электромобиль конечно не выглядит идеально. Его кузов незначительно погнут и покрыт слоем пыли. Автор видео отметил, что на нем прыгали. Через открытое окно видно, что в салоне сохранена полная комплектация. Даже экран мультимедии на месте. Впрочем, это не удивительно. Местные жители, которым не удалось выехать из города, почти не выходят из своих укрытий, так как ведутся постоянные обстрелы.

Можно предположить, что владелец пытался на премиальном электрокаре выехать из Мариуполя, но из-за отсутствия энергоснабжения попросту не смог его зарядить. «Как тебе такое, Илон Маск», – звучит за кадром.