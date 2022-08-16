Новости В Одессе пенсионер поджег трейлеры с гуманитаркой (фото)

По горячим следам в Одессе полицейские задержали 63-летнего мужчину, который совершил умышленный поджог имущества волонтерской организации.

В рамках спланированной акции сгорело два трейлера, в которых находились продукты питания, средства гигиены и медицинские препараты, раздаваемые в качестве гуманитарной помощи переселенцам. От огня также пострадало два легковых автомобиля, припаркованных рядом.

Сообщается, что мужчина облил трейлеры горючей смесью. На это указывают вещественные доказательства, найденные у него дома во время обысков. Правоохранители установили, что накануне поджога, пенсионер несколько раз посещал волонтерский центр, поэтому точно знал расположение имущества.

63-летнего злоумышленника заключили под стражу. Ему объявили о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (Умышленное повреждение имущества путем поджога). Мужчине грозит от трех до десяти лет тюрьмы.