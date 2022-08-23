Новости В Киеве приняты дополнительные меры безопасности на День Независимости Украины

С 23 по 25 августа общественный транспорт и центры предоставления административных услуг будут работать по особому графику

В связи с повышенным риском атак на украинские города в День Независимости Украины решением городских властей Киева изменены графики работы общественного транспорта и центров предоставления административных услуг.

Как сообщается, до 24 августа метро и наземный транспорт будут работать с 6:00 до 21:00.

Центры предоставления административных услуг с 23 по 25 августа будут работать только на выдачу готовых паспортов и удостоверений о временном проживании. Получить консультацию можно по телефонам: 044-202-60-38 и 044-202-60-39.

Никаких торжеств ко Дню Независимости в столице не будет. Комендантское время никто не отменял. Как и прежде, с 23:00 до 5:00 сидим дома. Выйти можно только в убежище во время воздушной тревоги. Никаких прогулок по городу без особой надобности.