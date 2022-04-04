Ирпень полностью закрыли на выезд – в чем причина

Власти Ирпеня, что в Киевской области, приняли решение о полном закрытии города на выезд. На блокпостах будут тщательно проверять абсолютно все транспортные средства, которые покидают населенный пункт. Таким образом намерены минимизировать вероятность мародерства.

Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин. Он заявил, что мероприятия, направленные на борьбу с мародерством, были разработаны совместно с главой Инвестиционного совета Владимиром Карплюком и руководителем ирпенской полиции Александром Малоголовым. Также он отметил, что на улицах города будет круглосуточно работать патрульная полиция и взрывотехники.

«Кстати, уже есть адрес в Стоянке, где, по предварительной информации, организовали состав награбленного. Уверен, скоро эти вещи вернутся к своим законным владельцам», – резюмировал Маркушин.