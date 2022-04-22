ВСУ в борьбе с оккупантами помогают украинские беспилотники «Лелека-100‎»

С первых дней войны с российскими оккупантами украинские защитники используют беспилотники. Ведь разведка – неотъемлемая составляющая успеха в современных реалиях. Наряду с зарубежными «Bayraktar», «Mavic» и «Autel», на вооружении у наших бойцов есть и отечественные «Лелека-100‎».

Украинские беспилотники отлично зарекомендовали себя. Они стали своеобразными «глазами‎» наших солдат на передовой и помогают не только выявлять позиции противника, а и скорректировать огонь по ключевым целям.

«БПЛА находящийся в нише батальон/бригада может эффективно обеспечивать с воздуха работу средств поражения бригадного уровня — САУ 2с1 «Гвоздика», 2с3 «Акация», РСЗО БМ-21 «Град» и т.д. Это комплекс, который за многие годы эксплуатации и производства «вылизан» от «детских болезней», на него есть немало экипажей с многолетним опытом работы, тактика его применения отточена годами этой войны», – написал на своей странице в Facebok глава фонда «Вернись живым» Тарас Чмут.

Также он отметил, что за время боевых действий ВСУ потеряло очень много таких «птичек», поэтому фонд инвестировал в их производство 45 млн гривен. За эти деньги будет изготовлено 25 беспилотников, которые передадут украинским защитникам. Также в эту сумму входит обучение солдат по управлению комплексом. Все желающие могут поддержать проект и задонатить любую посильную сумму.