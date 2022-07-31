Из мести пенсионер сжег машины на стоянке автосалона (фото)

В штате Индиана (США) 79-летний мужчина по имени Дьюи Фредерик решил наказать автодилера и сжег машины, которые находились на стоянке салона. Общая сумма ущерба составила 84 тысячи долларов.

В компании сообщили, что инцидент произошел ночью. Мужчина пробрался на парковку, где находились подержанные машины. Там он поджег сигнальный фаер и засунул его в горловину бензобака Jeep Compass. Внедорожник моментально загорелся. Огонь перебросился на GMC Acadia и Jeep Cherokee, припаркованные рядом.

Однако на этом Фредерик не остановился. Проходя мимо кабриолета Pontiac Solstice он забросил фаер и в его салон. К счастью, машина уцелела. Пострадала только обшивка переднего сиденья.

На место происшествия оперативно прибыла полиция, которая с легкостью вычислила пожилого мстителя. Дело в том, что в салон мужчина приехал на своем пикапе Chevrolet S-10. Правоохранителям он рассказал, что таким образом наказал дилера за проданный ему в 1986 году Jeep, в котором позже выявили дефект двигателя. Однако в центре ему отказались исправить поломку. За противоправные действия Дьюи Фредерику грозит до 48 лет тюремного заключения.