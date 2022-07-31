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Из мести пенсионер сжег машины на стоянке автосалона (фото)
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Украина получила от Норвегии бронемашины IVECO LAV III
Кроки до перемоги
Украина получила от Норвегии бронемашины IVECO LAV III
Кроки до перемоги
В Киев прибыли новые «‎скорые» и пожарно-спасательные автомобили от западных партнеров (фото)
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Отреставрирован уникальный спортивный мопед отечественного производства
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Тест-драйв військового КРАЗ-255Б
Событие
В Украину завезли школьный автобус по-корейски
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Найден жилой тягач РАФ, изготовленный всего в пяти экземплярах
Кроки до перемоги
Украина получила от Норвегии бронемашины IVECO LAV III
Событие
Первый в мире 4-дверный седан с кузовом из стеклопластика – до сих пор в строю
Событие
Как на грузовике средство для повышения активной безопасности сделало обратное
Событие
Международный пункт пропуска «Корчева-Краковец» снова откроется для пассажирского транспорта
Топливо
В Украине прогнозируют резкий скачек цен на топливо – в чем причина
Событие
Mercedes-Benz G500 превратили в кемпер за 332 400 евро
Детский транспорт
Лето 2022 г. Выбираем детский транспорт
Детский транспорт
В Киеве начал ходить автобус в стиле лондонского даблдекера
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Аграриям подготовили новый большегрузный самосвал украинского производства
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Внимание, на дорогах Киева снова бетонные блоки и "ежи"
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Рус Укр
Автоцентр Новости Из мести пенсионер сжег машины на стоянке автосалона (фото)

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    Из мести пенсионер сжег машины на стоянке автосалона (фото)
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