JAGUAR LAND ROVER навчатиме 29 000 співробітників елетрифікації

Jaguar Land Rover оголошує глобальну програму підвищення кваліфікації: протягом наступних 3 років 29 000 працівників вдосконалюватимуть знання з електрифікації, підключення та передання даних. Така ініціатива підтримує швидший перехід брендів до повністю електричного майбутнього.

Компанія презентує програму Future Skills. А це — тренування навичок, необхідних для прискорення електрифікації та роботи з автономними авто. Очікується, що програму пройдуть понад 10 000 співробітників Jaguar Land Rover та дилерських центрів у Великій Британії, а також 19 000 співробітників у всьому світі. Цей крок демонструє прагнення компанії розвивати інженерні та виробничі навички працівників, підтримуючи головну мету Jaguar Land Rover — світ без шкідливих викидів.

«Jaguar Land Rover досить швидко реалізує плани щодо електрифікації брендів, тому презентує програму Future Skills. Ми повинні знати, що маємо відповідні таланти, аби створювати найбажаніші у світі сучасні розкішні електромобілі, — сказала Барбара Бергмайєр, виконавчий директор із промислових операцій Jaguar Land Rover. — Розвиток потрібних навичок у працівників — це запорука успіху у проектуванні, виготовленні та обслуговуванні автомобілей майбутнього . Я пишаюся тим, що Jaguar Land Rover зобов’язується допомогти покращити електричні та діджитал знання співробітників. Комплексне навчання забезпечить прискорення електрифікації як тут, у Великій Британії, так і в інших куточках світу».

У Jaguar Land Rover переконані, що програма Future Skills — ключ до успішної реалізації стратегії Reimagine. Головними пунктами стратегії є переосмислення сучасної розкоші та електрифікація обох брендів. Кожна серійна модель Jaguar і Land Rover буде доступна у повністю електричній версії вже до 2030 року.

Наразі 80 % із 1 300 дилерів Jaguar Land Rover у всьому світі обслуговують електромобілі. Компанія гарантує, що вже цього року з метою покращення навичок більшість технічних спеціалістів опанують нові знання у галузі електрифікації.

Jaguar Land Rover планує перекваліфікувати тисячі автомобільних інженерів і працівників виробництва: фахівці, що раніше розробляли автомобілі внутрішнього згоряння, відтепер спеціалізуватимуться на електрифікації, цифрових і автономних автомобілях.

Виробництво електромобілів на заводах Jaguar Land Rover зростає. Співробітники заводів навчатимуться, щоб безпечно працювати із системами високої напруги в електромобілях.

Карл Фредді Гуннарссон, провідний інженер Jaguar Land Rover, був частиною команди Emissions After Treatment та працював з каталічними нейтралізаторами для дизельних двигунів. У січні він приєднався до команди Battery Cell.

Сьогодні Карл із командою працюють над посиленням щільності енергії акумуляторів Jaguar Land Rover, щоб збільшити запас ходу авто. Цього можна досягнути двома шляхами: змінити формат елементів, що дозволить розмістити більше елементів в батареї, або модернізувати хімічний склад елементів.

«Перехід від роботи із двигунами внутрішнього згоряння до електрики був досить простим, — розповів Карл Фредді Гуннарссон. — Обидва сегменти вимагають розуміння хімічного складу елементів. Тож я навчався самостійно, приділяючи цьому близько 30% свого часу. Зараз, працюючи над розробкою електромобілів, я бачу перспективи навчальної програми. Вона наближає компанію до реалізації головної мети стратегії Reimagine».

Jaguar Land Rover прагне, щоб необхідними у майбутньому навичками оволоділа і молодь. Саме тому компанія розширює глобальну програму навчання: у всьому світі ще 1 200 стажерів стануть частиною родини Jaguar Land Rover.

* 47 000 співробітників працевлаштовані у Jaguar Land Rover та дилерських центрах компанії