Семейство кроссовера Renault Austral пополнится семейной версией (фото)

Весной этого года Renault представила новый компактный кроссовер Austral. Спустя несколько месяцев в компании заявили, что готовят для новинки более практичную версию. Недавно ее прототип поймали на тестах.

Речь идет о растянутом варианте кроссовера с тремя рядами сидений. Он заменит в линейке производителя минивэн Espace, выпуск которого прекратят в конце текущего года. Какое название получит новинка пока неизвестно. По данным инсайдеров, ей добавят приставку Grand к имени.

Закамуфлированный прототип модели показан только со стороны кормы. Судя по снимку, у него будет более квадратная задняя часть. Также изменится угол наклона ветрового стекла и появится более длинный задний свес, чем у стандартного Austral. Сообщается, что новинка будет на 200 мм длиннее двухрядной модели.

Больше подробностей нет. Ожидается, что дебют кроссовера состоится в конце этого или начале следующего года, а его продажу начнутся до конца 2023-го. На рынке автомобиль составит конкуренцию Skoda Kodiaq.