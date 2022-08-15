Кабмин намерен вернуть акциз на топливо – законопроект

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль зарегистрировал на сайте Верховной Рады новый законопроект. Он предусматривает отмену льготного налогообложения на топливо, введенного в марте этого года.

По словам чиновника, вместо нулевой будет установлена единая ставка акциза «100 евро за 1000 литров» для всех видов горючего. При этом НДС трогать не будут (на период действия военного положения в стране ставку снизили с 20 до 7%). В пояснительной записке говорится, что возврат акциза позволит пополнять бюджет страны приблизительно на 2 млрд гривен в месяц. Эти средства пойдут на ремонт и строительство дорог.

Отметим, что до полномасштабной войны ставка была дифференцированной: для бензина – 213,5 евро, дизеля – 139,5 евро, автогаза – 52 евро. В год в бюджет поступало около 70 млрд гривен.