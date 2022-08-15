Запорожским спасателям передали специальную машину радиохимической разведки
Ситуация на Запорожской АЭС продолжает быть нестабильной. Для того, чтобы контролировать уровень радиации рядом со станцией, ГСЧС передала специальную машину радиохимической разведки тяжелого типа (СМРХР-В).
Этот автомобиль оснащен самыми современными приборами, которые позволят проводить оперативную радиационную и химическую разведку в радиусе 10 километров от АЭС. Он комплектуется средствами для забора проб и идентификации неизвестных химических соединений, а также средствами индивидуальной защиты и системой спутниковой связи Starlink.
По словам министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского, в настоящее время на Запорожской АЭС высокий уровень угрозы, поэтому контроль прилегающих к ней территорий крайне необходим. СМРХР-В будет взаимодействовать с другими субъектами мониторинга окружающей среды и поможет иметь более широкое представление о ситуации.