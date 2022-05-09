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Кабмин сократил список КПП, через которые можно ввозить «евробляхи»
В Украине продолжает действовать беспошлинный ввоз автомобилей из ЕС. В результате, в пунктах пропуска собрались огромные очереди, которые препятствуют свободному проезду машин с гуманитарной помощью.
Для того, чтобы разгрузить ключевые КПП, Кабмин принял решение о сокращении пунктов, через которые можно будет провезти такие автомобили. Их перечень указан в распоряжении №354-р «Вопрос перемещения отдельных транспортных средств через таможенную границу Украины».
Согласно документа перемещение транспортных средств проводится в:
- пункте пропуска через государственную границу для международного пассажирского автомобильного сообщения «Устилуг»;
- международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Грушев»;
- международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Малый Березный».