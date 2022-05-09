Новости Кабмин сократил список КПП, через которые можно ввозить «евробляхи»

В Украине продолжает действовать беспошлинный ввоз автомобилей из ЕС. В результате, в пунктах пропуска собрались огромные очереди, которые препятствуют свободному проезду машин с гуманитарной помощью.

Для того, чтобы разгрузить ключевые КПП, Кабмин принял решение о сокращении пунктов, через которые можно будет провезти такие автомобили. Их перечень указан в распоряжении №354-р «Вопрос перемещения отдельных транспортных средств через таможенную границу Украины».

Согласно документа перемещение транспортных средств проводится в: