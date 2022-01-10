Volkswagen отправил в отставку старейший седан

Производство четырехдверной модификации Passat завершилось через 33 года после старта

Последний трехобъемный Volkswagen Passat B8 сошел с конвейера в канун Рождества. Единственный доступный на данный момент представитель семейства — универсал Passat Variant. Также европейцам предлагают сопоставимый по размерам Arteon Shooting Brake.

Но, по всей вероятности, на конвейере они задержатся недолго. Известно, что Volkswagen готовится заменить популярное семейство сопоставимым электрическим — Aero/Aero B. Товарная версия универсала Aero B выйдет в следующем году. Семейство «электричек» постоят на одной платформе с Volkswagen ID.3 и ID.4

Кроме того, в 2023 году дебютирует Passat B9. Новое поколение модели построят на платформе MQB. Новинка заменит актуальный Passat Variant, а также лифтбек и шутинг-брейк Volkswagen Arteon.

Первое поколение Volkswagen Passat вышло в 1973 году. Уже тогда модель предлагалась в трех вариантах кузова: трехдверный хэтчбек, пятидверный лифтбек и универсал. Начиная с 1988 года семейство состояло из седанов и универсалов.

С рынка США Пассат исчез в 2021 году. А после завершения производства европейской модификации, приобрести седан с культовым именем можно только в Китае.