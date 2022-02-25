Как оказать первую помощь пострадавшим — подробное видео

Это должен знать каждый

Директор Центра специальной подготовки Олег Картавый опубликовал подробное видео о методах оказания первой доврачебной медицинской помощи в условиях военного положения. В нем содержится информация о разных видах травм и простых способах спасения.

В видео автор рассказывает, что делать при кровотечениях, переломах, ожогах и различных травмах внутренних органов. Обязательно посмотрите это вебинар, чтобы не чувствовать себя беспомощным в экстренной ситуации. Возможно, эти знания спасут жизни вам, вашим близким и родным.