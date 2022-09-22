Toyota разобрала автомобили для российского рынка

На запчасти пустили автомобили, которые планировалось поставить в 2022 году

Февраль 2022 года стал последним месяцем, когда российские дилеры получали новые автомобили Toyota. Это была партия, собранная на заводе в Санкт-Петербурге, которую распределили между всеми дилерскими центрами. После военного вторжения «путинской армии» в Украину производство остановили, а все недособранные автомобили разобрали на запчасти. Официальные дилеры будут использовать их для гарантийных ремонтов.

Как сообщалось ранее, пока Toyota не планирует возобновлять производство в России. По словам некоторых дилеров, новые автомобили марки могут попасть в страну только путем «параллельного импорта». Учитывая связанные с этим затраты и риски стоимость желанных «Тойот» значительно возрастет.

Уже сейчас седан Toyota Camry в минимальной комплектации стоит 3 200 000 руб., Toyota RAV4 — от 3 500 000 руб. При этом наценка дилеров составляет от 700 000 до 1 500 000 руб. За такие немалые деньги клиентам предлагают только установку автосигнализации.