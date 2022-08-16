Skoda засветила салон электрокроссовера Vision 7S (фото)

Премьера электрического концепта Skoda Vision 7S намечена на 30 августа этого года, а пока производитель начал активную тизерную кампанию новинки.

Экстерьер электрического кроссовера пока не показали, а вот интерьер засветили уже дважды. Ранее Шкода рассказала о компоновке и особенностях кабины, а теперь раскрыла его оснащение. Информацию компания подкрепила затемненным тизером, на котором изображена передняя панель новинки.

Салон концептуального Vision 7S выполнен в новом языке дизайна марки «Modern Solid». Он отличается минимализмом в деталях и плавными закругленными линиями, которые подчеркивают ширину кабины. Крупный сенсорный экран мультимедийной системы стоит обособлено и имеет вертикальную интеграцию.

Четырехспицевый руль-штурвал уплощен сверху и снизу и напоминает используемый в электрокарах Tesla. За рулем видна небольшая цифровая приборная панель. Система климат-контроля имеет отдельный кластер с крупными кнопками и шайбами.