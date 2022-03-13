Карта работающих продуктовых магазинов, АЗС и отделений «Новой почты»

На ней отображаются адреса и актуальный график работы магазинов и сервисов

Команда Лун Місто запустила новый сервис — «Корисна карта», на которой отображается актуальная информация о работающих продуктовых магазинах, почтовых отделениях и АЗС. Воспользоваться картой можно со смартфона или компьютера по ссылке misto.lun.ua/help.

На данный момент на ней отмечены доступные супермаркеты сети «Сильпо», отделения «Новой почты» и курьерской службы Justin, а также заправочные комплексы Okko. На каждой отдельной точке можно увидеть имеющиеся услуги и график работы. Эта информация постоянно обновляется.

В дальнейшем команда планирует добавить другие магазины, аптеки и сервисы. Присоединиться к созданию более подробной карты может каждый. Для этого на сервисе предусмотрена специальная форма.