Кемпер на базе Dacia Jogger оценили в 24 000 евро (фото)

Испанская компания Camperiz представила бюджетный дом на колесах, основой для которого стал новый универсал Dacia Jogger. Это отличный вариант для поездок на природу семьей, тем более ценник у данной версии машины очень бюджетный.

Специалисты компании сохранили в автомобиле два ряда сидений, а вот от третьего пришлось отказаться в пользу дополнительного оборудования, которое разместили в багажном отсеке. Речь идет о модульной кровати со съемным матрасом, емкости для хранения пресной воды и специальном ящике, который включает в себя холодильник, варочную поверхность, мойку и короб для посуды. Также в комплектацию включили два раскладных стула и стол.

Кроме того, тюнеры предлагают в качестве дополнительного оборудования обогреватель Wabasto, инвертор мощностью 150 Вт, наружную палатку и багажник на крыше. В список опций также входят водонагреватель и съемное сцепное устройство для прицепа, к которому можно крепить велосипеды или доски для серфинга.

Стоимость такого автодома составляет около 24 тысяч евро, а с дополнительными опциями — не более 28 000. Также специалисты Camperiz могут доработать автомобиль клиента. Пакет превращения универсала в дом на колесах обойдется почти в 5000 евро.