Сервисные центры МВД возобновляют свою деятельность

В Украине, несмотря на введенное военное положение (оно действует с 24 февраля этого года), начали возобновлять работу госучреждения. В их числе и сервисные центры МВД. Они будут предоставлять услуги гражданам на безопасных территориях, где не ведутся активные боевые действия.

График работы отделений установлен с 09:00 до 18:00. Однако он может меняться в зависимости от ситуации. Также в ведомстве не исключают увеличение рабочих часов, то только при условии изменения комендантского часа (сейчас от действует с 20:00 до 6:00). Обо всех изменениях будет сообщено дополнительно на официальной страничке организации в Facebook.

Перечень предоставляемых услуг:

замена водительских прав гражданам, которые по закону имеют право выезда за пределы Украины и тем, кто привлекается к обороне;

принятие экзаменов на категории С и СЭ, в первую очередь у граждан, мобилизуемых в ВСУ, ТРО и правоохранительные органы.

Позже будет открыта возможность регистрации и перерегистрации транспортных средств. А вот выдача справок о несудимости пока недоступна.